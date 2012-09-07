Финансирование реконструкции НСК «Олимпийский» увеличено на 107 млн грн

Кабинет министров Украины увеличил общую сметную стоимость реконструкции существующих и строительства новых объектов Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве на 106,896 млн грн — до 4,697 млрд грн.

Соответствующее постановление №816 принято 22 августа 2012 года.

Согласно постановлению, в частности, стоимость строительно-монтажных работ увеличена на 52,724 млн грн — до 2,395 млрд грн, стоимость оборудования увеличена на 33,656 млн грн — до 999,962 млн грн, стоимость пусконаладочных работ увеличена на 2,665 млн грн — до 40,016 млн грн.