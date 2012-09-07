«На капитальный ремонт зеленых насаждений» только на Крещатике выделено 4 млн грн

КГГА выделила 4 миллиона гривен «на капитальный ремонт зеленых насаждений» на Крещатике.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, уже в начале октября на главной улице столицы – Крещатике – высадят новые каштаны. «Снос сухостойных деревьев зеленстроевцы начали еще в конце августа. Специальная комиссия прислушалась к мнению ученых и одобрила сорт каштана «Бриоти», который не повреждается каштановой минирующей молью, как, например, каштан конский», - отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» Михаила Царенко, «новые каштаны мы приобретем путем проведения соответствующего тендера, как предусмотрено действующим законодательством Украины, и в нем сможет принять участие любая фирма».

«Согласно распоряжению КГГА на капитальный ремонт зеленых насаждений на Крещатике выделено 4 млн. грн. Кроме закупки 289 саженцев каштанов, в эту сумму входит стоимость пересадки 65 деревьев, стоимость корчевания 224 пней, замена почвы, а также транспортные расходы», - сказал М.Царенко, отметив, что «новые каштаны сорта «Бриоти» не притязательны и стойки, поэтому должны долго радовать киевлян и гостей столицы».

Как сообщал УНИАН 6 июня, на Крещатике - от Бессарабской до Европейской площади – было срублено как минимум 94 дерева: 70 деревьев вдоль трассы по четной и нечетной сторонам улицы, а также 24 дерева по нечетной стороне возле домов. Значительная часть срубленных деревьев - молодые липы до 7 лет. Вместо новых саженцев на месте исчезнувших деревьев появились клумбы с бархатцами.

В апреле 2007 г. на Крещатике коммунальные службы высадили 35 саженцев липы сорта «Лорберг», купленных в Германии. При этом, по сообщениям СМИ, стоимость каждого саженца достигала 650 евро, тогда как обычная украинская сердцелистная липа в отечественных питомниках стоит около 40-50 грн. за штуку.

Чтобы освободить место для немецких лип, на центральной улице украинской столицы были вырублены каштаны. Городская власть мотивировала такое решение тем, что липы более стойкие к болезням и вредителям.

22 августа гендиректор «Киевзеленстроя» М.Царенко сообщил, что вместо сухих лип на Крещатике высадят каштаны. «Специалисты заменят сухостойные деревья на каштаны мясокрасные «Бриоти», которые не повреждаются каштановой минирующей молью. Уже сегодня были начаты работы по сносу сухостойных лип», – сказал М.Царенко.

По его словам, вопрос о замене лип на каштаны был поддержан на заседании комиссии по наработке предложений по улучшению состояния зеленых насаждений на Крещатике.