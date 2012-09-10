В Киеве в августе продажи квартир выросли на 5,6%

В Киеве в августе 2012 года продажи квартир выросли на 5,6% по сравнению с июлем 2012 года — до 3 400 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty (компании SV Development).

В частности, в августе в столице было совершено 1 960 сделок купли/продажи квартир на вторичном рынке и 1 440 квартир продано в недостроенных домах.

Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (48% сделок), 43% сделок приходится на однокомнатные квартиры и 9% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (66%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 23% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 11% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем 1 505 долл./кв.м на вторичном рынке (1 341 долл./кв.м - на первичном рынке).

Самым дорогим в августе оставался Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 861 долл./кв.м на вторичном рынке (2 491 долл./кв.м - на первичном рынке).

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 1 840 квартир, на первичном рынке - 1 380 квартир.