Раскопки на Андреевском спуске завершат к концу октября

Первое заседание Общественной палаты Экспертного совета по выбору назначения и архитектурной концепции объекта на территории фабрики «Юность» в Киеве состоится 11 сентября 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «ЭСТА Холдинг».

Координатор создания Экспертного совета Юлия Филоненко напомнила, что в июне путем голосования были выбраны 11 членов Общественной палаты. Процедуру работы совета утвердил инвестор проекта.

По ее словам, следующими шагами станут определение культурного назначения пространства Общественной палатой совета и выбор членов Экспертной палаты совета, которая разработает задание для архитектурного конкурса.

В компании сообщили, что в августе «ЭСТА Холдинг» завершила демонтаж зданий фабрики, а также практически полностью очистила площадку от строительного мусора.

Параллельно с демонтажем зданий на площадке проводятся археологические раскопки, которые планируется завершить к концу октября 2012 года. Исследования проводятся сотрудниками Института археологии НАН Украины под руководством Глеба Ивакина.

«В процессе исследования нам все больше попадаются предметы XVII-XVIII вв., хотя есть материалы и эпохи Древней Руси: это прежде всего керамика, немного металла, но сильно окисленного из-за большой влажности. Безусловно, все находки имеют историческую или научную ценность, несут ту или иную информацию о нашем прошлом, открывают какие-то новые страницы, рассказывают о динамике жизни, занятиях жителей этого квартала. Однако пока недвижимые археологические объекты, которые нужно было бы оставить на месте, законсервировать и музеефицировать, не зафиксированы», - сказал Г. Ивакин.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. компания «ЭСТА Холдинг» завершила процесс создания Общественной палаты экспертного совета, которая определит концепцию проекта культурного пространства по ул. Фроловской, на месте бывшей фабрики «Юность» в Киеве.

Общественно-экспертный совет состоит из двух палат - Общественной и Экспертной. На первую палату возложена функция выбора концепции проекта. Вторая, состоящая из архитекторов, выбирается экспертной средой путем прямого голосования. На основании рекомендаций Общественной палаты Экспертная разработает задание на проектирование будущего центра.

Ранее компания «ЭСТА Холдинг» решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра (ТОЦ) по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве после того, как ситуация со сносом трех зданий на Андреевском спуске получила широкий резонанс.

Власти Киева предложили владельцу земли на Андреевском спуске, где было снесено три здания, восстановить одно из них, а именно фасадное здание улицы.

Напомним, 10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» – управляющая компания Группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «ЭСТА Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), Park Inn (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс по ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).