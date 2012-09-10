Украинцам объяснят новый порядок регистрации недвижимости

Государственная регистрационная служба Украины совместно с управлениями юстиции в областях проведет информационную кампанию для населения относительно нового порядка регистрации недвижимого имущества, который вступит в силу с 1 января 2013 года.

Соответствующее поручение содержится в приказе Министерства юстиции, который подписал министр юстиции Александр Лавринович, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Приказом утвержден план мероприятий по внедрению системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Украине в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования и упрощения процедуры государственной регистрации земельных участков и вещных прав на недвижимое имущество».

В частности, на протяжении сентября-декабря Укргосреестр вместе с региональными управлениями юстиции должны обеспечить размещение в СМИ информационных материалов, а также распространение буклетов, открыток и тому подобное относительно новой процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество, местонахождение органов государственной регистрации и тому подобное.

Запланированы мероприятия по приведению действующего законодательства в соответствие с нормами Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования и упрощения процедуры государственной регистрации земельных участков и вещных прав на недвижимое имущество».

Так, планируется внесение изменений в постановление Кабинета министров относительно порядка регистрации прав и порядка предоставления выдержек из реестра прав на недвижимое имущество, в порядок ведения Реестра прав на недвижимое имущество, а также в Порядок предоставления информации о зарегистрированных земельных участках. Планируется принятие постановления Кабмина, которым будет установлен размер и порядок использования платы за предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и тому подобное.

До декабря 2012 года будут разработаны приказы Минюста, которыми будет регулироваться порядок доступа государственных исполнителей к Государственному реестру прав, а также поиск банками в Реестре сведений об ипотеке.

Планируется ряд мероприятий по обучению нотариусов и государственных регистраторов относительно работы с программным обеспечением Государственного реестра прав и другие организационные и технические мероприятия.

Напомним, 16 марта 2010 года вступил в действие Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования и упрощения процедуры государственной регистрации земельных участков и вещных прав на недвижимое имущество», который направлен на создание в Украине единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, внедрение государственного реестра прав на недвижимое имущество и тому подобное. Указанным законом предусмотрены концептуальные изменения в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений с 1 января 2013 года.