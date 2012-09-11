В Киеве до конца года ожидается открытие гостиницы Radisson Blu Hotel Kyiv Podil на 163 номера под управлением компании The Rezidor Hotel Group.

Об этом говорится в обзоре рынка недвижимости за первое полугодие 2012 года, подготовленном консалтинговой компанией Colliers International, текстом которого располагает УНИАН.

По данным компании, в первом полугодии в Киеве открылось 9 гостиниц общим номерным фондом 1 337 номера, увеличив общее предложение четырех- и пятизвездочных отелей до 2 200 и 1 200 номеров соответственно. Три из девяти открытых гостиниц находятся под управлением международных гостиничных операторов.

В частности, в марте и мае текущего года открылись пятизвездочная гостиница Fairmont Grand Hotel Kyiv (258 номеров) под управлением международного гостиничного оператора Fairmont Hotels & Resorts и трехзвездочная гостиница Ramada Encore Kiev (264 номеров) в составе МФК «Домосфера» под управлением гостиничного оператора Wyndham Hotel Group. Открытие первой в Украине гостиницы Holiday Inn (4 звезды, 208 номеров) состоялось в июне.

В первом полугодии 2012 года также открылись гостиница «ALFAVITO» (ex-Autograph, 4 звезды, 276 номеров) и гостиница «Рациотель Киев» (2 звезды, 108 номеров) компании Reikartz Hotel Group. Также к чемпионату Евро-2012 открылось несколько небольших отелей с номерным фондом до 100 номеров, среди которых CITYHOTEL (87 номеров), Парк Отель Голосеево (53 номеров), Дизайн-отель «11 Mirrors» (49 номеров), и отель «Старо» (35 номеров).

Среди наиболее значимых гостиничных проектов, открытых в первом полугодии 2012 года в регионах компания отмечает отель Ramada (3 звезды, 103 номера) во Львове, «Харьков Палас» (5 звезд, 180 номеров) под управлением Premier International в Харькове, а также Park Inn by Radisson в Донецке (звезды, 171 номер).

По данным компании, в 2013 году запланировано открытие 4-x гостиниц под управлением международных гостиничных операторов общим номерным фондом 800 номеров. Среди них две пятизвездочные гостиницы – Hilton Kiev Hotel (257 номеров) и Sheraton Kiev Olympiysky Hotel (190 номеров), а также два четырехзвездочных отеля – реконструированная гостиница «Лейпциг» (4*, 173 номера) в составе сети Marriott International под брендом Renaissance, а также реконструированная гостиница «Спорт» под брендом Park Inn.

По оценкам специалистов компании, в 2012-2015 годах в Киеве ожидается выход на рынок еще шести гостиниц верхнего ценового сегмента общим номерным фондом 1 248 номера.