Янукович поручил активизировать строительство доступного жилья

Президент Украины Виктор Янукович поручил активизировать реализацию программы по строительству доступного жилья.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в Днепропетровске во время Всеукраинского совещания относительно поддержки реального сектора национальной экономики.

В.Янукович констатировал, что темпы внедрения этой программы являются недостаточными.

Президент поручил вице-премьер-министру - министру инфраструктуры Борису Колесникову и министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолию Близнюку усилить работу в этом направлении.

В.Янукович подчеркнул, что реализация программы по строительству доступного жилья будет способствовать развитию строительной отрасли Украины и работать на расширение внутреннего рынка.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля с.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически оплаченные проценты за пользование кредитом. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

По состоянию на начало сентября, в рамках правительственной программы "Доступное жилье" заключены 336 договоров о предоставлении частичной компенсации процентов и профинансировано 335 кредитов на общую сумму свыше 79 млн грн.

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