На первичном рынке жилья Киева в августе количество сделок с рассрочкой снизилось до 21%

На первичном рынке жилья Киева в августе количество сделок с использованием рассрочки уменьшилось до 21% по сравнению с 39% в июле.

Об этом говорится в обзоре рынка жилья Киева консалтинговой компании UTG, переданном агентству УНИАН.

По данным компании, в августе т.г. 67% квартир на первичном рынке было куплено без использования рассрочки и кредита. Возможностью рассрочить платеж воспользовались лишь 21% покупателей, а кредитные средства привлекли только 12%.

«Такая картина свидетельствует, прежде всего, о фактическом отсутствии ипотечного кредитования в Украине. К примеру, в развитых европейских странах ипотечный кредит можно взять всего лишь под 7%, в то время как в Украине - под 21% и выше. То есть, за пять лет стоимость квартиры удваивается», - сказал аналитик компании UTG Андрей Большаков.

По его мнению, то, что люди неохотно пользуются возможностью рассрочки платежей, свидетельствует об отсутствии средств у среднего класса.

«Ведь никто не продает квартиры в рассрочку на срок, больший, чем пять лет. А это значит, что в месяц придется выплачивать от 1000 долларов и больше. Мало кто сегодня может взять на себя такие обязательства. Квартиры доступны лишь состоятельным людям, у которых нет потребности обращаться к кредитно-лизинговым схемам. И часто покупка такими людьми квартир на первичном рынке совершается совсем не для того, чтобы жить в этих квартирах. Жилье по-прежнему служит если и не объектом инвестирования, то, по крайней мере, средством сбережения накоплений, защиты их от инфляции и т.д.», - считает он.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным UTG, на первичном рынке жилья Киева в июле 39% сделок совершено с использованием рассрочки. В июле на первичном рынке жилья столицы 53% сделок совершено за собственные средства, 8% - с использованием кредитных средств.