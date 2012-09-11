Ограничена подача газа на ТЭЦ-6 «Киевэнерго» из-за долгов

Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» по поручению НАК «Нафтогаз Украины» 11 сентября в 13 часов 30 минут полностью ограничило подачу газа на ТЭЦ-6 «Киевэнерго», сообщает пресс-служба компании.

«По состоянию на 1 сентября 2012 года долг «Киевэнерго» перед газовиками за «тепловой» газ, используемый на нужды населения, составлял 1,242 млрд грн, а задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» – 2,303 млрд грн», - говорится в сообщении.

В частности, компания отмечает, что сможет погасить оставшуюся часть долга только после получения из бюджета предусмотренной компенсации.

В результате, без горячего водоснабжения останутся жители Деснянского, Оболонского, части Днепровского и Подольского районов.

В целом без горячего водоснабжения останутся 3 238 потребителей. Среди них 2 305 жилых домов, 125 школ, 164 детских садика, 58 лечебных учреждений, 586 ведомственных зданий.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Киевэнерго», входящая в энергохолдинг ДТЭК, 14 августа 2012 года перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 124 млн 243 тыс. 150 грн, которые были получены от Киевской горадминистрации в качестве расчета за потребленный природный газ для производства тепловой энергии на нужды населения, уменьшив таким образом свой долг перед «Нафтогазом» до 1,246 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.