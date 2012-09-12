Проект госбюджета-2013 предусматривает 1 млрд грн на программу доступного жилья

Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2013 год 1 млрд грн на программу удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Секретариата Кабмина, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на сегодняшнем заседании правительства.

Характеризуя основные положения проекта бюджета на следующий год, Н. Азаров сообщил о продолжении в следующем году реализации инициированного Президентом Украины Виктором Януковичем проекта по удешевлению стоимости кредитов для обеспечения доступным жильем граждан.

«В бюджете 2013 года предусмотрено на эти цели 1 млрд грн. Это ответ тем, кто еще колеблется, принять ли участие в программе, по которой государство удешевляет плату за кредит до 3% на 15 лет », - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, по состоянию на начало сентября т.г. в рамках правительственной программы «Доступное жилье» заключено 336 договоров о предоставлении частичной компенсации процентов и профинансировано 335 кредитов на общую сумму более 79 млн грн.

Справка УНИАН. 25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В документе указывается, что кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 п.п. годовых.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

В Государственном бюджете 2012 года на компенсацию процентной ставки по данной ипотечной программе предусмотрен 1 млрд грн.