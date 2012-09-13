Кабмин ввел добровольную сертификацию гостиниц по безопасности

Кабинет министров заменил добровольной обязательную сертификацию гостиниц по безопасности для жизни и здоровья людей.

Соответствующее постановление №830 от 5 сентября т.г. размещено на правительственном портале.

Документом вносятся изменения в Порядок предоставления услуг по временному размещению (проживанию), в котором исключен пункт об обязательной сертификации гостиниц.

Также изменения внесены в Порядок установления категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию).

Согласно изменениям, категории гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию), устанавливаются по результатам добровольной сертификации услуг по временному размещению (проживанию) относительно безопасности для жизни и здоровья людей, защиты их имущества и охраны окружающей среды в соответствии с договором между органом по сертификации и владельцем или уполномоченным им лицом и оценки соответствия гостиниц требованиям определенной категории.

Сертификацию и оценивание гостиницы осуществляют органы по сертификации, которые назначаются Минэкономразвития для выполнения в государственной системе сертификации УкрСЕПРО работ по сертификации.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 г. Кабинет министров отменил обязательную сертификацию услуг объектов по временному размещению (проживанию), в частности, гостиниц.