Риелторы не прогнозируют подорожания жилья в Киеве до конца года

В Киеве до конца текущего года не ожидается повышение стоимости жилья при условии отсутствия каких-либо экономических потрясений.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель Национального совета Риелторской палаты Украины (РПУ) Александр Бондаренко на пресс-конференции в четверг.

«Никакого катастрофического роста в ближайшем будущем не будет», - сказал он.

По словам А. Бондаренко, на сегодня ничего существенного на рынке недвижимости не происходит.

«Мы спокойно, небольшими темпами идем ко «дну» - к самым низким ценам, какие могут быть на рынке недвижимости... До конца года эта тенденция не изменится, если не произойдет каких-то катастрофических событий в государстве, которые существенно изменят картину», - добавил он.

А. Бондаренко уточнил, что повлиять на рынок недвижимости могут игры на валютном рынке, направленные на повышение курса доллара.

Однако, по мнению председателя Нацсовета РПУ, если доллар не превысит отметку в 8,5 грн, такие курсовые колебания существенно на рынке жилья не отразятся.

В то же время, в стране по-прежнему отсутствуют факторы, которые способны оживить рынок, - доступная ипотека (под 10-11% годовых) и рост доходов населения.

По мнению эксперта, учитывая эти обстоятельства, в ближайшие полгода рынок жилья будет стабильным, обвала цен на жилье также ожидать не стоит.

В свою очередь, президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр Рубанов считает, что по итогам текущего года стоимость жилья в столице снизится в среднем на 10-12%.

Президент ССНУ отметил, что до конца года можно ожидать некоторого оживления на рынке жилья, а также увеличения количества сделок. Этому будут способствовать введение налога на недвижимость, планируемое с 1 января 2013 года, а также вступление в силу новых правил регистрации вещных прав на недвижимость, процедурные моменты которых до сих пор остаются неясными.

Эксперты также отмечают, что планируемая эмиссия долларов в США не окажет существенного влияния на украинский рынок недвижимости. А комментарии о повышении стоимости жилья, связанном с этим, они называют попыткой разогреть рынок.

«При стабильном долларе проявляется интерес к рынку. И наоборот, при девальвации рынок начинает стагнировать и интерес пропадает, соответственно, и стоимость недвижимости снижается», - добавил А. Рубанов.

По данным А. Бондаренко, на первичном рынке столицы на окраинах средняя стоимость жилья составляет около 1 тыс. долл./кв.м, ближе к центру — 1,5 тыс. долл./кв.м. На вторичном рынке жилья Киева стоимость квартир стартует от 1,5 тыс. долл./кв.м.

По оценкам ССНУ, в августе средняя стоимость жилья на вторичном рынке столицы выросла на 0,52% - до 1804 долл./кв.м.

На конец августа средняя стоимость «гостинки» в Киеве составляет 52,8 тыс. долл., однокомнатной квартиры — 70,8 тыс. долл., двухкомнатной квартиры — 97 тыс. долл., трехкомнатной квартиры — 125 тыс. долл.

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