НКРЭ удвоила для населения объем потребляемой в отопительный сезон электроэнергии

Национальная комиссия в сфере регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила объем потребления электроэнергии в отопительный сезон до 3600 кВт/ч с 1800 кВт/ч для населения, проживающего в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками.

Об этом сказано в сообщении НКРЭ, опубликованном на сайте комиссии.

Согласно сообщению, это касается населения, проживающего в жилых домах (в том числе гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (или электроотопительными установками и кухонными электроплитами), в том числе в сельской местности, а также населения, проживающего в многоквартирных домах, которые не газифицированы природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения.

Также комиссия отмечает, что оплата объемов потребления электроэнергии до 3600 кВт/ч в месяц упомянутыми категориями потребителей по-прежнему будет осуществляться по тарифу 21,54 коп. за 1 кВт/ч (с НДС).

Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа тариф также остается 21,54 коп. за 1 кВт/ч (с НДС) независимо от объемов потребления.

Как сообщал УНИАН, 30 июля 2012 года, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в статью 17 Закона «Об электроэнергетике» (относительно установления льготных тарифов для сельского населения, не обеспеченного централизованным газоснабжением)».

Законопроектом предлагается установить тариф на электроэнергию для населения сельских населенных пунктов, не обеспеченных централизованным газоснабжением, в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения.

Необходимость этого обусловливается существованием большого количества сельских населенных пунктов, которые из-за отсутствия централизованного газоснабжения вынуждены на 100% использовать электроэнергию для обеспечения своей жизнедеятельности.

В настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 28,02 коп. за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 25,92 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты, – 21,54 коп. за кВт/ч (с НДС).