Кабмин расширил перечень работников для получения служебного жилья

Кабинет министров Украины своим постановлением №851 от 12 сентября 2012 года расширил перечень категорий работников, которым могут предоставляться служебные жилые помещения.

Об этом говорится в тексте постановления, размещенного на правительственном портале.

Перечень категорий работников, которым может быть предоставлено служебное жилье, дополнен работниками Национального банка.

Также на служебное жилье могут претендовать работники Конституционного Суда Украины - руководители структурных подразделений, их заместители, главные консультанты, главные специалисты секретариата, советник председателя, научные консультанты и помощники судей; работники аппарата судов общей юрисдикции, Государственной судебной администрации и ее территориальных управлений, Национальной школы судей, секретариата Высшей квалификационной комиссии судей и ее члены на время исполнения ими служебных обязанностей.

Согласно документу, фонд служебного жилья формируется из новопостроенного жилья, освобожденных жилых помещений или квартир, приобретенные у физических или юридических лиц за счет собственных средств.