Убытки предприятий ЖКХ составляют более 3 млрд грн

В Украине предприятия жилищно-коммунального хозяйства в январе-августе 2012 года получили убытки в размере более 3 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, наибольшие убытки получили предприятия коммунальной теплоэнергетики - 1,9 млрд грн, и водопроводно-канализационного хозяйства - 1 млрд грн.

За данный период наиболее убыточными стали предприятия Донецкой (872,3 млн грн), Луганской (305,9 млн грн), Одесской (164,7 млн грн) областей и Крыма (194,2 млн грн). Меньше всего убытков понесли предприятия Закарпатской (8,5 млн грн), Черновицкой (21,3 млн грн) и Сумской (29,2 млн грн) областей.

«Несмотря на то, что мы сейчас на твердую «четверку» готовы к зиме, есть вопросы, которые могут помешать нормальной работе. Это финансовое состояние предприятий», - сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк.

По его словам, на погашение разницы в тарифах государство в этом году направляет 6,9 млрд грн, из которых использовано 2,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, украинские предприятия жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году получили убытки в размере 2,6 млрд грн, в 2010 году - 3,4 млрд грн (без учета ОАО «Киевводоканал» и АК «Киевэнерго»).