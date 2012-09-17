Минрегион предлагает утвердить порядки согласования инвестпрограмм в тепло- и водоснабжении

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает утвердить порядки разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ субъектов хозяйствования в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода.

Об этом говорится в проекте совместного приказа Минрегиона, Госинвестпроекта и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере жилищно-коммунальных услуг, размещенном на сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к документу, целью проекта является установление процедуры разработки, согласования и одобрения инвестиционных программ лицензиатов, определение обоснованности запланированных лицензиатом капиталовложений и/или расходов в структуре инвестиционной составляющей тарифов на производство тепловой энергии, ее транспортировку и поставку, а также на централизованное водоснабжение и водоотведение по тарифу на принципах экономической целесообразности, а также целевого использования средств лицензиатом.

Также предусматривается утверждение данных порядков постановлением Нацкомуслуг.

Как сообщал УНИАН, в августе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, создала постоянно действующую рабочую группу по рассмотрению инвестиционных программ лицензиатов в сфере централизованного водоснабжения и/или водоотвода.

Постановлением Кабинета министров Украины «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги» предусмотрено одобрение инвестиционных программ Нацкомуслуг.