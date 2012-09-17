Строительные предприятия Украины снизили объемы работ на 8%

Строительные предприятия Украины в январе-августе 2012 года уменьшили объемы работ на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 35 млрд 666,3 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия снизили объем работ по подготовке строительных участков на 2,8% - до 3 млрд 236,3 млн грн, по строительству зданий и сооружений — уменьшили на 9,4%, до 2 млрд 8514,6 млн грн, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – уменьшили на 2% - до 3 млрд 662,4 млн грн, по завершению строительства – увеличили на 0,3%, до 193,4 млн грн, по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 2,4%, до 59,6 млн грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80,3% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 12,9%, по текущему ремонту – 6,8%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-августе т.г. снизили объем работ на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 8 млрд 110,4 млн грн, выполнив 22,7% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в январе-июле 2012 года уменьшили объемы работ на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 30 млрд 197,2 млрд грн.

В 2011 году стройпредприятия увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.