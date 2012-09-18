Попов рассказал, как решить проблему долгостроев

Киев инициировал изменения в законодательство Украины, что позволят решить проблему долгостроев как в столице, так и в Украине в целом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сказал председатель КГГА Александр Попов, комментируя ситуацию со строительством, которое было начато инвесторами и впоследствии прекращено.

«Сегодня много таких «элита-центров» в нашем поле зрения, и мы предприняли весомые шаги: уже есть заказчики возобновления строительства нескольких объектов, и город вкладывает собственные средства в эти проекты. Однако часто мешает сложный законодательный механизм. Законом запрещено вмешиваться органам местной власти в инвестиционную деятельность субъектов хозяйствования. И по этому вопросу мы официально обратились к правительству с просьбой изменить законодательство, чтобы мы имели возможность помогать решать проблемы жителей. Мы подготовили и подали законопроект «О совершенствовании государственного регулирования в сфере жилищного строительства», – сказал А.Попов, отметив, что изменение законодательства поможет как можно скорее решить проблему долгостроев в столице и в стране.

В частности, в законопроекте предусматривается право органов местного самоуправления в одностороннем порядке изымать земельные участки у несостоятельных застройщиков, определять нового застройщика (в первую очередь это коммунальные предприятия) и решать вопросы финансирования завершения строительства жилья.

По информации Главного управления жилищного обеспечения, несмотря на значительные пробелы в законодательстве, городской власти удалось завершить строительство 8 жилых домов в 26-А микрорайоне на массиве Вигуровщина-Троещина, которые не строились с 2005 до 2010 годы.

Всего на сегодняшний день в Киеве застройщиками по различным причинам остановлено строительство более 50 жилых домов. Их общая площадь достигает более 1 млн кв. м – это около 12 тыс. квартир.

На сегодняшний день ведется подготовка к возобновлению строительства 6 домов силами коммунальных предприятий. В частности, по адресам: ул. Семьи Сосниных, 4-А, ул. Теремковская, 3, ул. Ильича, 17, ул. Верховинная, 39-41, ул. Булгакова, 13, ул. Строкача, 9. Также благодаря действиям горадминистрации удалось возобновить строительство силами самих заказчиков еще 6 домов.

Кроме того, А.Попов сообщил, что, начиная с прошлого года, город уже передал 150 квартир обманутым вкладчикам «Элита-центра». «Мы хотим выйти на строительство 80-100 квартир ежегодно для пострадавших от аферы», – сказал председатель КГГА.

Справка УНИАН. В начале 2006 года в Киеве была раскрыта большая афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1 759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты за якобы строящееся жилье. Общая сумма, которую получили мошенники от доверчивых граждан, оценивается приблизительно в 400 млн грн.