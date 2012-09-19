Азаров обеспокоен замедлением темпов выполнения работ в строительной отрасли

В строительной отрасли темпы выполнения работ замедлились на 8%.

Об этом, открывая заседание Кабинета министров, в среду, 19 сентября, заявил премьер-министр Николай Азаров.

"Особенную обеспокоенность вызывает строительная отрасль, где темпы выполнения работ замедлились на 8%. Безусловно, на такую динамику повлияли как объективные, так и субъективные факторы.

Ведь 2011 год был едва ли не самым большим в современной истории Украины по объемам государственного капитального строительства", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что сегодня государство закончило реализацию одних масштабных задач и переходит к реализации новых, например программы доступного жилья, новых инфраструктурных проектов.

"В этот переходный период темпы строительства, как известно, замедляется.

Но это не объясняет, почему так неудовлетворительно разворачиваются программы в ряде областей. Не понятно, почему в АР Крым по результатам 8 месяцев текущего года объемы выполненных строительных работ сократились на 33%, против аналогичного периода прошлого года", - подчеркнул глава правительства.

Н.Азаров отметил, что темпы роста строительной отрасли сократились более чем на 15% в Житомирской области, г. Севастополь, Киевской, Черкасской областях.

"Поэтому поручаю губернаторам тех регионов, которые допустили такое значительное сокращение объемов строительства, провести подробный анализ причин такой ситуации и принять необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего замедления темпов развития строительной отрасли", - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-августе 2012 года уменьшили объемы работ на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 35 млрд 666,3 млрд грн.

За указанный период строительные предприятия снизили объем работ по подготовке строительных участков на 2,8% – до 3 млрд 236,3 млн грн, по строительству зданий и сооружений – уменьшили на 9,4%, до 2 млрд 8514,6 млн грн, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – уменьшили на 2% - до 3 млрд 662,4 млн грн, по завершению строительства – увеличили на 0,3%, до 193,4 млн грн, по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 2,4%, до 59,6 млн грн.

Строительные предприятия Украины в январе-июле 2012 года уменьшили объемы работ на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 30 млрд 197,2 млрд грн.

В 2011 году стройпредприятия увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.