Порошенко: спад в строительстве происходит из-за проблем с дерегуляцией

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко считает, что спад производства в строительстве происходит из-за проблем с дерегуляцией в этой отрасли.

Об этом он заявил в интервью «КоммерсантЪ-Украина» (№145 (1635) от 20 сентября 2012 г.).

«Главная проблема – у нас не заработала дерегуляция в строительстве. Отрасль по-прежнему обременена разрешениями и согласованиями. Если верить отчетам, у нас все хорошо: из 600 процедур осталось 60, а общий срок утверждения снизился с 2,5 лет до 7 месяцев. Однако это существенно отличается от реального положения дел. Поэтому мы хотим скрыть накопившиеся в отрасли проблемы», - сказал П.Порошенко.

Также он отметил, что проблемы с ростом производства в строительной сфере связаны с недоверием граждан к системе кредитования. Мы столкнулись с кризисом доверия. Молодая семья, которая готова пойти на длительное кредитование, просто боится, поскольку не знает, сможет ли она оплачивать эти взносы и не заберут ли у нее квартиру», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-августе 2012 года уменьшили объемы работ на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 35 млрд 666,3 млн грн.

За указанный период строительные предприятия снизили объем работ по подготовке строительных участков на 2,8% – до 3 млрд 236,3 млн грн, по строительству зданий и сооружений – уменьшили на 9,4%, до 2 млрд 851,5 млн грн, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – уменьшили на 2% - до 3 млрд 662,4 млн грн, по завершению строительства – увеличили на 0,3%, до 193,4 млн грн, по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 2,4%, до 59,6 млн грн.

Строительные предприятия Украины в январе-июле 2012 года уменьшили объемы работ на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 30 млрд 197,2 млн грн.

В 2011 году стройпредприятия увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.