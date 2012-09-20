В Киеве на ул. Шумского создан сквер

Киевский городской совет предоставил статус сквера земельному участку площадью 0,4 га по ул. Юрия Шумского между домами №1-Б и №3 в Днепровском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании сессии горсовета.

За него проголосовали 100 из 109 зарегистрированных в зале депутатов.

Решение принято с целью рационального использования и сохранения зеленых насаждений, а также учитывая многочисленные обращения граждан.

Своим сегодняшним решением депутаты внесли изменения в Программу развития зеленой зоны Киева до 2010 года и Концепции формирования зеленых насаждений в центральной части города, а именно добавили сквер по ул. Шумского в перечень скверов Днепровского района.