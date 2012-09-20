Программа обеспечения молодежи жильем недофинансирована на 50%

Государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы недофинансирована из государственного бюджета на 50% - примерно на 700-800 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в четверг сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин в ходе Международного форума "Молодежи - жилье, государству - перспективу".

«Программа недофинансирована из государственного бюджета на 50%», - сказал глава правления фонда.

Он уточнил, что наибольший объем финансирования выделялся на реализацию программы в 2004 году — 122 млн грн. «Затем было резкое падение выделяемых средств, и в 2009 году вообще не выделялось ни копейки на эту программу. С 2010 года финансирование программы восстановлено», - добавил Л. Рысухин.

По данным главы правления фонда, с начала реализации программы она профинансирована на 3,8 млрд грн, включая средства государственного бюджета и банковские средства.

Л. Рысухин также отметил, что в текущем году 1150 семей получили государственную поддержку для приобретения жилья по всем программам фонда.

В целом по программе предоставления долгосрочных льготных кредитов молодежи фонд обслуживает 8700 договоров, по программе частичной компенсации ставок коммерческих банков — 8960 договоров, по программе доступного жилья (схема 30/70) — 1830 договоров, по программе удешевления стоимости ипотечных кредитов (под 3%) - 500 договоров.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагает продлить программу предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на 5 лет с ежегодным финансированием в 600-700 млн грн. Такое финансирование позволит обеспечить жильем около 16 тысяч семей, которые зарегистрированы в рейтинге на получение льготных кредитов.

Данная программа рассчитана на 2002-2012 годы, то есть формально она прекращает свое действие по окончании текущего года.