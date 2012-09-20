Украинцам предложат жилье в аренду с правом выкупа

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует запустить программу предоставления жилья в аренду с правом выкупа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в четверг сообщил председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук в ходе Международного форума «Молодежи - жилье, государству - перспективу».

По его словам, программа разработана, согласована всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и подана на рассмотрение Кабинета министров.

В. Рыбачук отметил, что принять участие в программе смогут все желающие, но инициатива Президента Украины Виктора Януковича направлена на предоставление жилья, в первую очередь, бюджетникам.

Он сообщил, что для реализации данной программы ГИУ намерено выкупать жилье в новостроях.

Планируется, что ежемесячная арендная плата составит 3% от стоимости квартиры с правом выкупа до 15 лет.

При этом предусмотрены ограничения по стоимости жилья, которая для Киева составит 7,5 тыс. грн/кв.м, для областных центров — 5,5 тыс. грн/кв.м, в городах областного значения — 4,3 тыс. грн/кв.м, а также по площади квартир — для семьи из двух человек — 40 кв.м, из трех человек — 58 кв.м, из четырех и более человек — 76 кв.м.

В. Рыбачук ожидает, что Кабинет министров примет данную программу на следующей неделе (24-26 сентября).

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.