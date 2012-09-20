Стационарные общественные уборные Киева передадут в аренду

Стационарные коммунальные общественные уборные Киевсовет решил передать в аренду с целью приведения их в нормальное состояние.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии. За него проголосовали 88 из 109 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Таким образом, сегодняшним решениям депутаты исключили общественные уборные стационарного типа из перечня элементов благоустройства, которыми занимается город.

В объяснительной записке указано, что в настоящее время городские туалеты, принадлежащие к коммунальной собственности, находятся в большинстве случаев в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Бюджетное финансирование и средства предприятий - балансодержателей общественных гардеробных недостаточно для проведения необходимых ремонтных работ на указанных объектах. Одним из способов решения проблемы является передача общественных уборных в арендное пользование с возложением на арендаторов обязанностей по восстановлению и содержанию в надлежащем состоянии общественных туалетов.