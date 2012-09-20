Киевлянам выделили 25 млн грн на компенсацию первого взноса за доступное жилье

Киевсовет разрешил выделить из городского бюджета на текущий год 25 млн грн на выплату компенсации киевлянам первого взноса во время приобретения доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 104 из 111 зарегистрированных в зале депутатов. Таким образом, депутаты поддержали инициативу председателя КГГА Александра Попова.

«Суть этого проекта: человек, работающий в бюджетной организации или в коммунальных предприятиях города, согласно принятому сейчас решению, имеет право получить 10 или 20% из городского бюджета от стоимости жилья в то время, когда он подписывает договор с банком и становится участником программы строительства доступного жилья, которая сейчас реализуется Кабинетом министров Украины», - объяснил в интервью журналистам А.Попов, который представлял депутатам свою инициативу.

А.Попов отметил, что на сегодняшний день программа ипотечного кредитования позволяет на 15 лет взять кредит под 3% годовых.

«Часть, то есть до 20% стоимости этого жилья, будет оплачивать городская власть. Кроме того, мы снижаем стоимость жилья, которое строит то или иное предприятие, – это их добрая воля, и счет идет от 7 тысяч гривен за 1 квадратный метр, то есть от 7 тысяч 20% еще может предоставить городская власть», - разъяснил А.Попов.

В соответствии с решением, частичную компенсацию стоимости квартир будут предоставлять гражданам, которые выразили желание построить жилье по государственной программе удешевления стоимости ипотечных кредитов и нуждаются в улучшении жилищных условий и являются работниками предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности города. Среди этих граждан: педагоги, врачи, работники служб социальной защиты, предприятий жилищно-коммунального хозяйства; заведений культуры, работники КП «Киевпастранс», КО «Киевзеленстрой», КП «Киевский метрополитен», «Киевгорсвет», «Плесо», КК «Киевавтодор», а также ПАО «Киевхлеб»; работники предприятий Киевской городской организации Украинского общества слепых (УВП-1, 2, 3 и 4) и Киевского опытно-производственного предприятия «Контакт» Украинского общества глухих.

Частичная компенсация стоимости жилья будет предоставляться в таком размере: 50% собственного взноса заемщика – для киевлян, которые состоят на квартирном учете не меньше трех лет и проработали на предприятии не меньше трех лет, но не больше 10% стоимости жилья; 100% собственного взноса – для граждан, которые состоят на квартирном учете 5 и больше лет и проработали на предприятии не меньше 10 лет, но не больше 20% стоимости жилья.

Для того, чтобы получить соответствующую помощь от городской власти, необходимо обратиться в Главное управление жилищного обеспечения с заявлением о предоставлении частичной компенсации стоимости жилья; справку о пребывании на квартирном учете; справку с места работы; копию договора частичной компенсации процентов заемщику.

В КГГА также отмечают, что по результатам реализации этого решения в 2012 году будет рассмотрен вопрос относительно расширения перечня категорий граждан, которые состоят на квартирном учете и которым может быть предоставлена частичная компенсация.