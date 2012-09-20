В столице появится единый градостроительный банк данных

На пленарном заседании 20 сентября 2012 года Киевский городской совет поддержал проект решения «Об утверждении Городской целевой программы создания и внедрения Градостроительного кадастра города Киева на 2013-2015 годы».

Как отметила на брифинге заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега, целевой программой предусматривается создание градостроительного банка данных столицы в формате Градостроительного кадастра, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета.

Финансирование программы предусмотрено на уровне 77,43 млн. гривень из городского бюджета.

«Фактически речь идет о создании информационной модели города, в которой будут отображаться геопространственные данные о территории, экологических, инженерно-геологических условиях, характеристиках домов и сооружений, государственных стандартах и правилах, градостроительная и проектная документация», - сказала секретарь Киевсовета.

По ее словам, создание кадастра позволит организовать систему мониторинга объектов градостроительной деятельности, ликвидировать диспропорции в использовании территорий, повысить эффективность их использования и в целом позволит сформировать и внедрить единую городскую политику по развитию градостроительной деятельности и территориального планирования в столице.

Кроме того, наличие единого банка данных, который будет включать весь спектр информации о городе, позволит определять наиболее эффективные вложения в развитие инфраструктуры столицы и будет способствовать привлечению инвестора.

Также это позволит обеспечивать информационные потребности как государственных органов, организаций и органов местного самоуправления, так и собственно граждан.