«Укрреставрация» получила в аренду более гектара земли под Гостиным двором

Депутаты Киевсовета передали ПАО «Совместное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 гектара на Контрактовой площади, 4, для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня 75 из 107 зарегистрированных в зале депутатов. Депутаты утвердили проект землеустройства по отведению земельного участка. В решении отмечается, что земельный участок отводится за счет городских земель, не предоставленных в собственность или в пользование. На этом участке расположен целостный имущественный комплекс государственного имущества здания «Гостиный двор» площадью 9433 кв. метра. Определено, что нормативно-денежная оценка земельного участка – 81 млн 209 тыс. грн; ориентировочный размер арендной платы будет составлять 9 млн 545 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма не поддержала проект решения, поданный заместителем председателя КГГА Михаилом Кучуком, о передаче 1,02 га земле на Контрактовой площади, 4, ПАО “Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие “Укрреставрация” для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр с обустройством гостевой парковки.

Глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец отметил, что Украинское общество охраны памятников истории и культуры (УООПИК), членом главного совета которого он является, обратилось в Министерство культуры Украины с предложением внести здание Гостиного двора в Государственный реестр неподвижных памятников не как памятник истории, а как памятник градостроения, который более точно отвечает реальному статусу этого здания.

Депутат напомнил, что Гостиный двор был лишен статуса памятника истории в связи с тем, что в 1982 году была проведена его существенная реконструкция, и дом утратил подлинность. Поэтому коллегия главного совета УООПИК просит предоставить объекту статус памятника архитектуры и градостроения.

Он отметил, что в странах Европы есть объекты, которые были разрушены, например, во время Второй мировой войны, «затем, в 50-х годах, их отстроили не совсем так, как было, но отстроили, и сейчас эти объекты охраняются ЮНЕСКО как памятники истории».

«То есть не имеет значения, в каком году это было создано. Это реально передает дух эпохи. Поэтому наша комиссия единогласно не поддержала отведение земли под реконструкцию. Если бы это было выделение земле под реставрацию – никакого сомнения, что мы бы это поддержали», - отметил А.Бригинец.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII в., архитектор Иван Григорович-Барский).

19 июля этого года Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по содействию ипотечному кредитованию», которым одобрил разрешение на приватизацию Гостиного двора. Закон Верховная Рада приняла 5 июля.

Переходными положениями закона предусмотрено, в частности, внести изменения в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, исключив из него Гостиный двор.

5 сентября в парламенте был зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации», который предусматривает возвращение здания в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.