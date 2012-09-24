В сфере тепло- и водоснабжения новые лицензионные условия

В Украине вступили в силу лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению, водоотводу а также производства, транспортировки и поставки тепловой энергии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Соответствующие документы были опубликованы в «Официальном вестнике Украины» № 68 от 17 сентября 2012 года.

Цель введения в действие новых «правил игры» для лицензиатов комиссии - совершенствование организационных, квалификационных и технологических требований осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу, а также производства, транспортировки и поставки тепловой энергии.

В частности, в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода под государственное регулирование под надзор комиссии отнесены водоканалы, действующие в городах с населением свыше 40 тыс. человек (ранее - 100 тыс. человек). Это увеличило количество лицензиатов комиссии с 65 до 134.

«Такое решение позволит наладить постоянный и эффективный контроль за справедливостью формирования тарифов, соблюдением технологических и технических условий осуществления хозяйственной деятельности, а также качеством и полнотой коммунальных услуг, предоставляемых потребителям», - сказал председатель Нацкомуслуг Валерий Саратов.

В свою очередь, в лицензионных условиях на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии были пересмотрены квалификационные требования, на основании которых предприятия коммунальной теплоэнергетики подпадают под государственное регулирование и контроль. Вместо критерия «установленной суммарной мощности источников тепловой энергии» вводится критерий «полезного отпуска тепловой энергии». Например, согласно новым лицензионным условиям, под контроль комиссии попадают те предприятия по производству тепловой энергии, которые реализовали потребителям более 20 тыс. Гкал в год.

В сфере транспортировки и поставки тепловой энергии к лицензиатам комиссии относятся предприятия, из тепловых сетей и тепловых пунктов которых для нужд потребителей отпускается тепловая энергия в объеме, превышающем 18 тысяч Гкал в год.

«Согласно новым лицусловиям, под регулирование комиссией попадают предприятия, которые фактически предоставляют потребителям услугу. То есть отделяются крупные предприятия, которые тепловую энергию производили, транспортировали и поставляли для самих себя. И присоединяются предприятия, имеющие меньшую мощность, но предоставлявшие услугу потребителям с фактической реализацией объема. То есть список лицензиатов по теплу стал более качественный», - отметил В. Саратов.

Одновременно с новыми лицензионными условиями вступили в действие и соответствующие порядки контроля за их соблюдением.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, — государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии — регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и около 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).