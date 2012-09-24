Объекты “Львовводоканала” отключают от электроснабжения из-за долгов

Сегодня, 24 сентября, компания “Львовоблэнерго” начала отключение объектов коммунального предприятия “Львовводоканал” от электроснабжения в связи со значительной задолженностью за потребленную электроэнергию.

Об этом сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО “Львовоблэнерго”.

Как отмечается в сообщении, долг ЛГКП “Львовводоканал” перед ПАО “Львовоблэнерго” по состоянию на 24 сентября составляет 4,528 млн грн.

“7 сентября, ПАО “Львовоблэнерго” официально сообщило ЛГКП “Львовводоканал” о прекращении услуг электроснабжения в случае отсутствия расчетов за потребленную электрическую энергию. В этот же день ПАО “Львовоблэнерго” направило официальное письмо Львовскому горсовету о состоянии расчетов ЛГКП “Львовводоканал” за потребленную электроэнергию, а также о прекращении электроснабжения ЛГКП “Львовводоканал” в случае отсутствия оплаты”, - информирует отдел корпоративных связей.