“Львовоблэнерго” приостановило отключение объектов “Львовводоканала” от электроснабжения

Компания “Львовоблэнерго” приостановила отключение объектов коммунального предприятия “Львовводоканал” от электроснабжения, которое было начато в понедельник, 24 сентября, в связи со значительной задолженностью за потребленную электроэнергию.

Об этом сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО “Львовоблэнерго”.

“График погашения задолженности ЛГКП “Львовводоканал” за потребленную электроэнергию согласовывается”, - отмечается в сообщении.

По состоянию на 24 сентября, долг “Львовводоканала” перед ПАО “Львовоблэнерго” за потребленную электроэнергию составляет 4,528 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября “Львовоблэнерго” официально известило “Львовводоканал” о прекращении услуг электроснабжения в случае отсутствия расчетов за потребленную электрическую энергию, а 24 сентября заявило о начале отключение объектов компании.