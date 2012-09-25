Комсомольск Полтавской области признан городом наилучшего благоустройства

Город Комсомольск, что в Полтавской области, попал в топ-3 городов наилучшего благоустройства в номинации с населением от 50 до 150 тыс. жителей.

Об этом сообщает сайт Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В Украине подведены итоги ежегодного Всеукраинского конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка" за прошлый год. В соревнованиях приняли участие 71 населенный пункт в шести категориях в зависимости от количества жителей.

Город Комсомольск обошел Ильичевск (Одесская область) и Ковель (Волынская область).