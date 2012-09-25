Проект продления программы молодежного кредитования будет подан в Кабмин через месяц

Доработанный проект постановления о продлении программы молодежного жилищного кредитования до 2017 года будет в месячный срок подан на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Как указывается в сообщении, такое решение было принято на заседании правительства 24 сентября, где был заслушан отчет председателя правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида Рысухина по выполнению программы молодежного жилищного кредитования за 2002-2012 годы.

На заседании правительства отмечалось, что действующий порядок предоставления льготных молодежных жилищных кредитов требует изменений в соответствии с современными требованиями, а также в связи с необходимостью поддержки отдельных целевых категорий молодежи, в частности молодых специалистов, которые направляются в сельскую местность.

По оценкам председателя правления фонда, в Украине насчитывается не менее 100 тысяч семей, желающих воспользоваться программой льготного кредитования для приобретения жилья. А в фонде таких семей зарегистрировано 16 тысяч.

«На заседании правительства отмечалась необходимость учета многолетнего опыта Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству и расширения функций этого государственного учреждения. Кроме того, Минфину было поручено приблизить с IV квартала на III квартал текущего года расходы по программам льготного молодежного кредитования и доступного жилья», - сказал Л. Рысухин.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагает продлить программу предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на 5 лет с ежегодным финансированием в 600-700 млн грн. Такое финансирование позволит обеспечить жильем около 16 тысяч семей, которые зарегистрированы в рейтинге на получение льготных кредитов.

Данная программа рассчитана на 2002-2012 годы, то есть формально она прекращает свое действие по окончании текущего года.

По данным Л. Рысухина, государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы недофинансирована из государственного бюджета на 50% - примерно на 700-800 млн грн.

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