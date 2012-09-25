Колесников не боится, что построенные к Евро-2012 объекты будут убыточными

Вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Украины Борис Колесников «не боится», что объекты инфраструктуры, построенные к Евро-2012, будут убыточными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Колесников заявил 25 сентября в Днепропетровске, отвечая на вопрос журналиста.

Он также напомнил, что после 28 октября из терминала «D» Международного аэропорта «Борисполь» будут летать самолеты всех иностранных авиакомпаний.

«Очень плохо, что у нас нет журналистов-транспортников, у нас журналисты-политики. Если бы вы были журналистами-транспортниками, вы бы знали, что в мире есть два расписания – весенне-летнее и осенне-зимнее. То есть перевести самолеты можно или с 28 октября, или с 26 марта. Терминал «D» «Борисполя» был сдан после 26 марта. Это слотовый аэропорт», - сказал Б.Колесников.

По его словам, с аэропортами во Львове и Донецке дело обстоит проще, поскольку они не являются слотовыми аэропортами.

Напомним, Международный аэропорт «Борисполь» планирует до начала зимней навигации перевести 16 международных авиакомпаний на обслуживание в терминал «D».

В настоящее время в терминале «D» уже обслуживаются регулярные рейсы авиакомпаний Norwegian Air Shuttle и Air Arabia.

Кроме того, аэропорт «Борисполь» заявлял о планах перевести в пассажирский терминал «D» рейсы базовых национальных авиаперевозчиков - авиакомпаний «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины».

Справка УНИАН. Терминал «D» является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине.

«Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.