Хорошковский верит, что через 3-5 лет ЖКХ станет самоокупаемым, если поможет ВБ

Проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства в Украине при поддержке Всемирного банка через 3-5 лет превратит эту отрасль в самоокупаемую, прибыльную и интересную для бизнеса.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский на сегодняшней встрече с директором Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фаном, сообщили УНИАН в пресс-службе В. Хорошковского.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что правительство держит на постоянном контроле состояние выполнения Плана мероприятий по обеспечению внедрения инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине на 2012 год.

По его словам, Украина достигла значительного прогресса по проработке рекомендаций Всемирного банка относительно дальнейших реформ в сфере государственных закупок, антикоррупционного законодательства, регулирования бизнеса и возмещения НДС, а также в вопросе присоединения Украины к Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях.

«Ускорение подписания договора о создании зоны свободной торговли Украина - ЕС представляет интерес не только для Украины и ЕС, но и для Всемирного банка», - подчеркнул В.Хорошковский.

Стороны отметили заинтересованность в более активном сотрудничестве и продолжении конструктивного диалога относительно сотрудничества Украины и Всемирного банка при проведении Ежегодного собрания Всемирного банка и МВФ в Токио.

Справка УНИАН. С 1992 года, когда Украина стала членом Всемирного банка, эта финансовая организация предоставила нашей стране кредиты на около 7 млрд долларов на финансирование 39 проектов.