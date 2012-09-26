В программе аренды жилья с правом выкупа готовы участвовать 14 тыс. квартир

В новой программе доступного жилья, которая предусматривает аренду с правом последующего выкупа, на сегодня готовы к выдаче около 14 тысяч квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук.

«По этой программе планируется выдавать только готовые квартиры. По подсчетам в среднем ежемесячный платеж по программе аренды с правом выкупа в Киеве составит до 2 тыс. 600 грн, а в маленьких городах он составит примерно до 1 тыс. грн», - сказал В.Рыбачук.

В.Рыбачук напомнил, что фактически эта программа предусматривает 3-процентную аренду с правом последующего выкупа арендованного жилья.

По его словам, участником этой программы может стать каждый человек, который станет на учет в населенном пункте, в котором зарегистрирован.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук в ходе Международного форума «Молодежи - жилье, государству - перспективу» сообщил, что ГИУ планирует запустить программу предоставления жилья в аренду с правом выкупа.

Он сообщил, что для реализации данной программы ГИУ намерено выкупать жилье в новостроях.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.