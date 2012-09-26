ГИУ планирует выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует в текущем году выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в среду, 26 сентября, на брифинге глава правления ГИУ Валентин Рыбачук.

«В этом году мы также планируем выпуск облигаций. Сейчас мы готовим выпуск простых облигаций ипотечного учреждения на сумму 500 млн грн. И плюс к этому планируем на 2 млрд грн выпуск облигаций под государственные гарантии», - сказал В.Рыбачук.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.