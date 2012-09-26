С начала года рефинансировано 820 ипотечных кредитов на 200 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-сентябре текущего года рефинансировало 820 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму почти 200 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

В частности, в августе банками - партнерами ГИУ предоставлено 174 льготных кредитов для приобретения жилья на сумму почти 43 млн грн.

На рассмотрении в ГИУ находится еще 220 заявок на получение кредитов на сумму 46 млн грн. По итогам текущего года планируется выдать свыше 1 000 кредитов для приобретения жилья.

По состоянию на 25 сентября т.г., на балансе ГИУ находится 5 163 кредита на сумму 847 млн грн. Общее количество кредитов, предоставленных гражданам при поддержке ГИУ со дня создания учреждения, составляет 8 500 кредитов на сумму 1,3 млрд грн.

При этом, на 25 сентября при поддержке ГИУ введены в эксплуатацию 13 домов, еще 13 домов должны быть введены в течение текущего и следующего годов.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-августе текущего года рефинансировало 748 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму около 185 млн грн.

Средняя ставка кредитования находится на уровне 13,63% годовых. Средняя сумма кредита - 245 тыс. грн.

В 2011 году ГИУ выкупило у банков-партнеров 290 ипотечных кредитов на сумму свыше 76 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.