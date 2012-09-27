“Киевэнерго” увеличило объем замены теплосетей в 1,5 раза

Компания «Киевэнерго», входящая в энергохолдинг ДТЭК, увеличила запланированный на 2012 год объем замены теплосетей в 1,5 раза — до 75 км в однотрубном измерении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Киевэнерго".

Как говорится в сообщении, средства на реконструкцию 30 дополнительных участков центрального отопления и горячего водоснабжения были привлечены в конце августа, после чего начались монтажные работы. В целом стоимость работ по замене трубопроводов составит 23,8 млн грн. Пи этом, подчеркивается в сообщении, будут использованы полимерные трубы, которые более крепкие и устойчивые по отношению к коррозии.

Реконструкция теплосетей охватывает 5 столичных районов: Голосеевский, Святошинский, Подольский, Оболонский и Шевченковский.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.