Попов заверяет, что тарифы на ЖКУ в Киеве до конца года останутся без изменений

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве до конца года повышаться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель КГГА Александр Попов во время выездного совещания по решению актуальных вопросов в сфере техногенно-экологической безопасности Киева.

«Нам помогло правительство. Выделено 3 миллиарда гривень так называемой разницы тарифов», - сказал А.Попов.

Он отметил, что экономически обоснованный уровень и те средства, которые за ЖКУ платит население, – это разные вещи. «То, что не хватает до экономически обоснованного уровня, через изменения в бюджет выделено 3 миллиарда», - отметил председатель КГГА.

В то же время, по его словам, сейчас проходит зачет этих средств с энергопоставщиками основных коммунальных предприятий – Киевэнерго и Киевводоканал. «Таким образом, мы выходим практически на отсутствие долгов на конец ноября», - сказал А.Попов.