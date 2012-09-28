Более 10 городов Украины получат кредиты от ЕБРР на модернизацию теплоснабжения

Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить финансирование на реализацию проектов по модернизации системы теплоснабжения более 10 городам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек в пятницу после подписания соответствующего кредитного договора для реализации подобного проекта в городе Тернополь.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР выделяет в сумме 10 млн евро, а Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде (ЕПР) выделит грант в сумме 5 млн евро для модернизации системы центрального теплоснабжения в городе Тернополь.

По словам городского головы Тернополя Сергея Надала, реализация этого проекта позволит экономить около 13 млн кубометров газа в год. При этом, что город потребляет около 270 млн кубометров газа в год и расходует на это около 1 млрд грн.

Кредит ЕБРР предоставлен на 13 лет под 5,9% (ставка на 28 сентября – УНИАН).

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украину. В 2011 году 2011 года банк выделил более 7,5 млрд. евро (9,6 млрд. долл.) в рамках 294 проектов.

Восточноевропейское Партнерство в сфере энергоэффективности и экологии (Е5Р) - это донорский фонд в размере 90 млн. евро, управляемый ЕБРР, целью которого является привлечение инвестиций в проекты по увеличению энергоэффективности на территории Украины и других стран Восточной Европы.