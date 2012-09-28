На «Осокорках-Северных» в Киеве построят квартал доступного жилья

За 4 года ПАО «ХК «Киевгорстрой» построит на жилом массиве «Осокорки-Северные» квартал доступного жилья, рассчитанный на 50 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом заявил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Квартал построят возле ул. Б.Гмыри.

Председатель КГГА заметил, что, согласно проекту, здесь планируется построить 1 млн кв м жилья. Уже начались работы по проектированию квартала доступного жилья. Начать строительно-монтажные работы планируют уже в следующем году. Кроме жилья, здесь запроектировано также строительство двух детских садов, школ, медицинских заведений и объектов торговли.

«По проекту комплекс рассчитан на 50 тысяч человек, которые максимум через 4 года получат свои квартиры. Это современный микрорайон, к проектированию которого привлечены иностранные специалисты. Особенность этого комплекса заключается в том, что земельный участок был выделен «Киевгорстрою» специально для строительства доступного жилья. Речь идет о реализации программы ипотечного кредитования, которая была инициирована Президентом Украины, поддержана правительством и городской властью”, - сказал А.Попов.

Планируется, что стоимость квадратного метра жилья здесь будет составлять 7 тыс. грн. Работникам бюджетной сферы до 20% стоимости квартиры будут компенсировать из городского бюджета, а на остальные – будет предоставляться ипотечный кредит под 3% на 15 лет.

“Таким образом, жилье станет доступным для работников коммунальных учреждений, учителей, медиков”, - убежден А.Попов.