Кабмин одобрил уравнивание ОСМД с населением в тарифах по оплате комуслуг

Кабинет министров 26 сентября 2012 года принял законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома», согласно которому ОСМД будут платить за коммунальные услуги по ценам, установленным для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как указывается в сообщении, документ зарегистрирован в Верховной Раде 27 сентября.

В частности, законопроектом предполагается, что ОСМД оплачивают холодную и горячую воду, тепловую и электрическую энергию, природный газ, коммунальные услуги и услуги по содержанию домов по ценам, установленным для населения.

В нем предлагается согласовать термины закона об ОСМД с гражданским законодательством. В частности, термин «общее и неделимое имущество» заменяется на «общее имущество», термин «жилой комплекс» заменяется на «многоквартирный дом», термин «балансодержание» заменяется на термин «управление домом».

Кроме того, в документ включены положения о самостоятельном обеспечении ОСМД своих потребностей в содержании и эксплуатации здания, а также отношений с производителями жилищно-коммунальных услуг. В частности, ОСМД имеет право выступать коллективным потребителем (заказчиком) всех или части жилищно-коммунальных услуг (в таком случае производители ЖКУ заключают договор с объединением), определять управителя или поставщика отдельных услуг, с которым все совладельцы заключают договоры, либо обеспечивать содержание дома своими силами.

Согласно законопроекту, с целью предоставления гражданам льгот и расчета размера субсидий на оплату ЖКУ плата за услуги по содержанию дома и придомовой территории, водоснабжение и водоотвод, газо- и электроснабжение, отопление, вывоз бытовых отходов определяется исходя из взносов и платежей, уплачиваемых владельцами объединения на такие цели.

Также документом определяется, что приобретенное за средства совладельцев имущество является их совместной собственностью, а не собственностью объединения как юридического лица. Прямо предусмотрена возможность и определен общий порядок проведения письменного опроса для случаев, если общее собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Кроме того, возвращена норма, согласно которой регистрация объединения осуществляется на бесплатной основе. Также вводится норма, согласно которой создание ОСМД в новопостроенных домах будет разрешено после получения правоустанавливающих документов на большинство помещений.

Законопроектом устанавливается, что орган местного самоуправления обязан передать многоквартирный дом в управление ОСМД и в трехмесячный срок списать с собственного баланса.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 июля 2012 года, в Украине в 17 041 доме созданы ОСМД.

24 мая Верховная Рада прислушалась к предложению Президента Украины Виктора Януковича и отклонила принятый 15 марта Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома».

12 апреля Президент Украины ветировал и поручил Кабинету министров до 15 июня доработать Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирных домов».