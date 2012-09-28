Стоимость дачных домов под Киевом снизилась на 20%

Стоимость дачных домов под Киевом в сентябре текущего года снизилась на 20% и достигла уровня 2004 года, сообщает DOM.ria.ua.

В первую очередь, такая тенденция коснулась недорогих дач постсоветского образца. В частности, на сегодняшний день небольшую дачу площадью около 50 кв. м с участком в 4-6 соток можно купить за 30-40 тыс. долл.

В 2009-2011 годах такая недвижимость приравнивалась к стоимости 2-х комнатной квартиры в спальном районе Киева (от 60 тыс. долл.).

Вместе с тем, в начале лета стоимость объектов недвижимости в данном сегменте уверенно держались на отметке 50 тыс. долл. и выше.

По данным DOM.ria.ua, дачу стоимостью 30-40 тыс. долл. на сегодняшний день можно найти на Русановке, Оболони, Осокорках.