Стоимость жилья на первичке Киева в сентябре выросла на 0,53% - до 13 376 грн/кв. м

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в сентябре 2012 года выросла на 0,53% по сравнению с августом т.г. - до 13 тыс. 376 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная Недвижимость».

По данным портала, за данный период жилье эконом-класса выросло в цене на 0,1% - до 9 тыс. 759 грн/кв. м, бизнес-класса - выросло на 0,33% - до 15 413 грн/кв. м, премиум-класса - выросло на 1,4% - до 21 356 грн/кв. м.

В сентябре к продаже предлагались квартиры 60 операторами в 140 объектах (в августе было 136 объектов). В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Предложение квартир на рынке новостроек Киева в сентябре в общей площади уменьшилось на 0,4%, а в денежном выражении - выросло на 0,62% относительно августа 2012 года.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 61%. Новостройки бизнес-класса составляют 24% от общего количества, премиум-класса - 15%. За месяц доля новостроек эконом-класса увеличилась на 1%, бизнес-класса - уменьшилась на 1%.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.