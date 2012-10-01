Стоимость жилья на вторичке Киева в сентябре выросла на 0,3% - до 2 023 долл./кв. м

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в сентябре выросла на 0,3% - до 2 023 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, в сентябре однокомнатные квартиры подорожали на 0,7% - до 1 874 долл./кв. м, двухкомнатные - подорожали на 0,4% - до 2 057 долл./кв. м, трехкомнатные - на 0,3% - до 1 984 долл./кв. м, а стоимость четырехкомнатных снизилась на 0,8% - до 2 414 долл./кв. м.

Наиболее активно подорожали квартиры в Святошинском (на 2,5%), Подольском (на 2%) и Дарницком (на 1,7%) районах. Подорожание коснулось и квартир в Голосеевском (на 1%), Деснянском (на 0,9%), Оболонском (на 0,5%) и Печерском (на 0,05) районах. Снизились цены на квартиры в Днепровском (на 2,4%), Соломенском (на 0,8%) и Шевченковском (на 0,1%) районах.

Количество представленных к продаже квартир в сентябре 2012 года на вторичном рынке жилья Киева уменьшилось на 4,3% относительно августа и составило 17 937 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении уменьшился, соответственно, на 4,3% и 4,2%.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 22% (3 937 квартир), 2-комнатные - 32% (5 780 квартир), 3-комнатные – 37% (6 559 квартир) и 4-комнатные - 9% (1 661 квартира). Уменьшение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось на все типы квартир, наибольшее - на четырех- и трехкомнатные (на 4,8% и 4,3% соответственно).

В отчете проанализированы 17 937 квартир, из которых 3 937 однокомнатных, 5 780 двухкомнатных, 6 559 трехкомнатных, 1 661 четырехкомнатная.

Как сообщал УНИАН, по данным «Столичной недвижимости», средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в сентябре 2012 года выросла на 0,53% по сравнению с августом т.г. - до 13 тыс. 376 грн/кв. м.