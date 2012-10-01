Компании могут увеличить объем кредитов на жилье для своих сотрудников - эксперт

Директор архитектурной мастерской «Архиматика» Александр Попов не исключает увеличения компаниями выдачи кредитов для приобретения жилья своим сотрудникам. Такую возможность компаниям, по его словам, дает постановление Верховного Суда Украины № 6-79цс12 от 18 июля 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Архиматика», он, в частности, считает:

«Благодаря постановлению Верховного Суда Украины № 6-79цс12 от 18 июля 2012 года, физические и юридические лица теперь смогут без лицензии Нацбанка или Нацкомфинуслуг спокойно выдавать кредиты друг другу. Таким образом, компании могут использовать предоставление кредитов в качестве мотивации своих сотрудников и при этом зарабатывать деньги. В ближайшем будущем взять кредит на покупку жилья на месте работы сможет большее количество украинцев».

По мнению А.Попова, такой механизм финансирования приобретения недвижимости может стать хорошей альтернативой банковским кредитам.

«Недоступные банковские займы способствуют развитию новых инструментов привлечения средств. В Украине и ранее были компании, которые давали деньги в долг своим наиболее «надежным» сотрудникам. Теперь благодаря решению ВСУ делать это можно с минимальными рисками. Раньше в суде некоторые недобросовестные заемщики добивались решения, позволяющего не возвращать деньги. Основной подводный камень был в том, что для того, чтобы одалживать деньги, нужна была специальная лицензия. Без нее кредитор в итоге мог остаться ни с чем. Теперь достаточно договора между сторонами», – отметил А.Попов.

По его данным, на первичном рынке жилья банковский кредит привлекают не более 3% покупателей, большинство же пользуется рассрочкой от застройщика.

Справка УНИАН. Верховный Суд Украины в своем постановлении № 6-79цс12 от 18 июля 2012 года отметил, что отдельные услуги, относящиеся к финансовым услугам (например, предоставление средств взаймы, поручительства) могут предоставляться не только финансовыми учреждениями, являющимися участниками рынка по предоставлению финансовых услуг или юридическими лицами, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но и физическими лицами, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности.

Договор займа, как общая договорная конструкция, является основанием для возникновения правоотношений, участниками которых являются любые физические или юридические лица, поскольку Гражданский кодекс Украины не содержит ни одного исключения как относительно субъектного состава, так и в отношении права на получение от заемщика процентов от суммы займа, размер которых и порядок их получения устанавливается договором.

Вместе с тем, Закон «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» является специальным нормативным актом, который регулирует отношения специальных субъектов - участников рынка финансовых услуг, и не распространяется на всех других юридических и физических лиц - субъектов договора займа, правоотношения которых регулируются нормами ст. ст. 1046 - 1048 Гражданского кодекса Украины.