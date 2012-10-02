«Мостобуд» активизирует строительство мостов в Запорожье

С начала года государство выделило вдвое больше средств на строительство автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье, чем в предыдущие годы, что позволило "Мостобуду" активизировать работы, сообщили УНИАН в пресс-службе публичного акционерного общества «Мостобуд».

«Впервые за 8 лет строительства финансирование запорожского объекта стабильно и адекватно, - отметил советник председателя наблюдательного совета публичного акционерного общества «Мостобуд» Виктор Коробков. – С начала года из бюджета поступило около 690 миллионов гривень, еще 200 миллионов ожидаются до 31 декабря».

Самые сложные участки магистрали возводит ПАО «Мостобуд». Строители пересекли «экватор» будущего 160-метрового высотного пилона, который будет «держать» над водой 200 метров металлоконструкций мостового пролета, и достигли высоты 109 метров.

На днях мостобудовцы возвратились из Германии, где по их заказу производят ванты (особо прочные стальные канаты) для запорожской автомагистрали. Испытаниях вант, прошедшие в присутствии отечественных мостостроителей, подтвердили их высокие надежность и качество.

Активизируется строительство и другого стратегического инфраструктурного объекта – Подольского мостового перехода для движения автотранспорта и метро в Киеве. «Если погода не подготовит сюрпризов, в декабре будем монтировать главную арку через русло Днепра», - сказал В.Коробков.

На вопрос по поводу распространенной некоторыми СМИ информации о банкротстве «Мостобуда» советник главы наблюдательного совета компании ответил: «Видимо кому-то очень хочется бросить тень на репутацию компании – лидера мостостроения в Украине и СНГ. На самом деле все иначе. В сентябре хозяйственный суд Киева по заявлению одного из поставщиков «Мостобуда» принял к производству дело о банкротстве и назначил дату его рассмотрения в суде. Изучив материалы дела, документы и пояснения, предоставленные мостостроителями и компетентными фискальными, регистрирующими органами, хозяйственный суд города Киева на заседании 1 октября т.г. определил: производство в деле о банкротстве «Мостобуда» прекратить. Этим же определением суд обязал государственного регистратора исключить из Единого госреестра юридических и физических лиц – предпринимателей запись о возбуждении производства по банкротству «Мостобуда». Заявитель с таким решением суда согласился. Конечно, рынок встревожен сообщениями СМИ о банкротстве «Мостобуда», фантазиями отдельных журналистов на тему, будто компания намеренно спровоцировала банкротство, дабы спрятаться от кредиторов. Суд расставил все точки над «і». Но партнеры звонили, беспокоились, высказывали недоумение, ведь компания известна в мире как стабильная, с солидным запасом прочности и позитивной репутацией. По большому счету, можно говорить о нанесении морального и материального ущерба не только «Мостобуду», но и отечественному мостостроению. Тем не менее, «Мостобуд» не намерен судиться с редакциями и журналистами, выяснять, был ли это чей-то заказ, или имели место элементарные некомпетентность, небрежность и безответственность. Наверное, мы в праве ожидать извинений. Впрочем, это уже из области морали – дело совести и чести человека. Читать мораль мы также не намерены".