Стоимость жилья на первичке Киева в сентябре выросла на 0,6% – до 1 687 долл./кв. м

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за сентябрь 2012 года выросла на 0,6% (10 долл.) – до 1 687 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 347 долл./кв. м, самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 503 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 0,43% (9 долл.) – до 2 084 долл./кв. м, Деснянском – на 0,59% (8 долл.) – до 1 357 долл./кв. м, Святошинском – на 0,95% (14 долл.) – до 1 494 долл., Днепровском – на 0,4% (6 долл.) – 1 493 долл., Оболонском районе – на 0,64% (11 долл.) – до 1 733 долл., Голосеевском – на 0,65% (11 долл.) – до 1 692 долл., Соломенском – на 0,46% (7 долл.) – до 1 538 долл., Подольском – на 0,46% (7 долл.) – до 1 527 долл., Печерском – на 0,64% (16 долл.) – до 2 503 долл./кв. м, Дарницком районе – на 0,52% (7 долл.) – до 1 347 долл.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная Недвижимость», средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в сентябре 2012 года выросла на 0,53% по сравнению с августом т.г. - до 13 тыс. 376 грн/кв. м.