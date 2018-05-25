Новые правила регистрации недвижимости: как это будет работать…

С началом 2013 года заканчивается эра БТИ и начинается пора Укргосреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимость. Введение новых правил отложили на год, чтобы за это время сформировать структуру новосозданной службы, подготовить нормативную базу, обучить регистраторов. На днях ведомство разъяснило, как будут оформляться права на квартиры, дома и землю…

Новая система уже «прописалась»

Центральный аппарат Укргосреестра расположился в Киеве на двух с половиной этажах в здании по ул. Марины Расковой, 15. Однако непосредственно регистрацией прав на недвижимость в каждом районном центре будут заниматься 583 отдела по всей Украине, в которых уже трудятся 2446 госрегистраторов и 207 помощников, рассказала первый заместитель главы Укргосреестра Ирина Завальная. Адреса отделов по регистрации прав на недвижимость обещают разместить на сайте ведомства.

«На сегодня кадровое обеспечение составляет почти 85%. До конца года, думаю, оно будет составлять до 100%», - ожидает Завальная.

По данным ведомства, кроме регистраторов, 6835 практикующих нотариусов при удостоверении сделок с недвижимостью также будут заниматься регистрацией прав.

Завальная уточнила, что отделы Укргосреестра уже обеспечены помещениями, техникой, работники прошли обучение. На сегодня опытную эксплуатацию программного обеспечения проходят все нотариусы и их помощники.

Со следующего года все реестры (реестры сделок, ипотек, запретов отчуждения объектов недвижимости, отягощений движимого имущества) теряют силу. Их заменит единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Но права, зарегистрированные в старых реестрах, останутся действующими. Перерегистрировать право на недвижимость нужно только в случае, если вы решите что-то с ней делать: продать, передать в наследство и т.д. Тогда перерегистрацию прав бесплатно проводит нотариус, который проверяет информацию в существующих реестрах и переносит ее в единый.

Оформление покупки квартиры

Если сейчас при покупке квартиры на «вторичке» нужно несколько раз посещать БТИ, чтобы сначала сдать, а потом получить документы, то по новым правилам необходимость визита в бюро отпадает вообще.

Сейчас схема оформления прав на жилье выглядит так: БТИ проводят техническую инвентаризацию (30 дней) и выдают извлечения из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, нотариусы удостоверяют сделку и регистрируют ее, а затем БТИ за 14 дней регистрирует право собственности на квартиру.

С нового года за БТИ остаются только функции по проведению технивентаризации, а удостоверять сделки, регистрировать право собственности на квартиру будут нотариусы — как государственные, так и частные. Они станут сами вносить записи в Реестр вещных прав на недвижимое имущество. Причем регистрация права собственности на жилье будет проходить одновременно с удостоверением сделки и выдачей документов. А количество подаваемых для регистрации документов не изменится, пояснил заместитель директора департамента государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество Укргосреестра Анатолий Лещенко.

«С 1 января 2013 года государственная регистрация сделок прекращает существование, поскольку при таких условиях происходит двойная регистрация одних и тех же прав... Будет проводиться исключительно государственная регистрация права собственности или права пользования, которое возникает у правоприобретателя», - уточнил он.

Если квартира покупается в новострое, застройщик перед тем, как продать объект, должен зарегистрировать его за собой в органах Укргосреестра. А дальше повторяется процедура регистрации квартиры на «вторичке».

Техинвентаризация - один раз

Сейчас проводить техническую инвентаризацию, чтобы получить извлечение из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, необходимо при каждой сделке купли-продажи. Однако, как пояснили в Укргосреестре, временное положение о порядке государственной регистрации права собственности и других вещных прав, регулирующее эту процедуру, с 1 января 2013 года теряет силу. Следовательно, получение нового техпаспорта (в случае перепланировок) или проведение инвентаризации при каждой сделке станет необязательным.

Кстати, Закон «О технической инвентаризации объектов недвижимого имущества», принятый парламентом и ветированный Президентом, также оставляет решение о проведении техинвентаризации при сделках с недвижимостью на усмотрение продавца и покупателя. Пока закон не подписал Президент, вопрос остается открытым, но не следует исключать возможности, что со следующего года за БТИ останется только функция по проведению первичной технической инвентаризации недвижимости.

Директор Палаты БТИ Дмитрий Павленко считает, что проводить техинвентаризацию следует при любых сделках купли-продажи жилья, т.к. техпаспорт в данном случае подтверждает и наличие квартиры по указанному адресу, и законность перепланировок, если таковые были.

«Может быть такое, что объекта может в наличие не быть. Если не будет инвентаризации, его можно продать как воздух по бумагам… Это настоятельно рекомендуется, чтобы удостовериться, что приобретается объект юридически оформленный и находящийся в правовом поле», - подчеркнул он.

Кому к госрегистратору

Если нотариусы регистрируют сделки с куплей-продажей квартир (в том числе с ипотекой), оформляют наследство, то государственные регистраторы – сделки с новыми жилыми домами и земельными участками. Они же выдают свидетельства о государственной регистрации вещных прав на недвижимость (сегодня такое свидетельство выдают местные органы власти). В частности, обращаться в органы Укргосреестра следует в случаях:

- когда регистрируется право собственности на основании свидетельства о праве собственности на новострой (при реконструкции или реставрации объектов; членам жилищно-строительного кооператива после полного погашения его взноса; при внесении недвижимости в уставный капитал юридического лица);

- когда проводится регистрация прав на основании решений судов, или регистрация отягощений на основании решений органов местной власти.

Госрегистраторы также выдают извлечения, информационные справки, выписки из реестра. При покупке квартиры можно по запросу в Укргосреестр узнать о возможных отягощениях: к примеру, собственник квартиры взял ее в ипотеку, или она фигурирует в каких-то судебных разбирательствах.

В ведомстве уточнили, что с нового года право собственности на недвижимость считается действенным с момента регистрации заявления на регистрацию права собственности.

Регистрация прав собственности на новые жилые дома с выдачей свидетельства составит 14 рабочих дней, а с 2014 года планируется сократить срок до 5 рабочих дней. После проведения БТИ техинвентаризации дома и документов о вводе его в эксплуатацию (Госархстройинспекция) в органах Укргосреестра проводится регистрация права собственности с выдачей свидетельства.

В случае с земельными участками право собственности, данные об участке вносятся в Государственный земельный кадастр органами Госземагентства и в Госреестр собственности на недвижимое имущество — органами Укргосреестра.

Перед тем, как зарегистрировать право собственности на новосозданный земельный участок в Реестре прав на недвижимое имущество, необходимо зарегистрировать его как объект в Государственном земельном кадастре. При этом у человека есть выбор: или идти в эти органы, или поручить все кадастровому регистратору.

В случае формирования земельного участка, присвоения кадастрового номера и регистрации в ГЗК при желании владелец может подать заявление на регистрацию прав на участок кадастровому регистратору. В свою очередь, регистратор направляет заявление в отдел регистрации прав на недвижимость, который регистрирует участок, оформляет свидетельство о праве собственности и направляет его кадастровому регистратору. Тот выдает все документы заявителю. В обоих случаях процедура занимает 14 дней.

Регистрация отягощений будет занимать один день, плата за нее, согласно законопроекту о государственной пошлине, составит 51 грн.

Для запуска новой системы регистрации прав на недвижимость необходимо утвердить единую госпошлину за услуги (предлагается на уровне 119 грн), а также плату за получение извлечений из реестра (планируется, что она не будет превышать госпошлину). Первая сумма утверждается законом, вторая – постановлением Кабинета министров, пояснил глава Укргосреестра Леонид Ефименко.

Также не достает документа, которым урегулируются отношения между информационными системами органов земельных ресурсов и Укргосреестром относительно регистрации земельных участков.

Нотариусы могут подорожать

Кроме удобств регистрации прав на недвижимость и землю в одном ведомстве, а также, в некоторых случаях, сокращения процедур по времени, что участники рынка относят к позитивным моментам новых правил, существуют и подводные камни. К примеру, эксперты опасаются, что нотариусы могут вдвое повысить стоимость своих услуг при оформлении сделок с недвижимостью.

Сегодня в БТИ стоимость услуг по регистрации права на квартиры в среднем составляет от 150-400 грн. Цена утверждается областной горадминистрацией. С 1 января 2013 года она будет рекомендованной для нотариусов.

«На плечи нотариусов ложится ежемесячное отчисление на страхование – около 10 тыс. грн. Кроме этого, они должны будут заплатить за обучение и подключение к единому реестру. Хотя официально это бесплатно, но фактически - платно. Плюс нотариус должен будет обучиться работе с реестром. Дополнительно на них ложатся такие траты, что они вынуждены будут в 2-3 раза ставить цену выше на все остальные услуги, чтобы хотя бы отработать ту сумму, которую нужно будет платить в фонды страхования и за пользование реестром», - допускает Павленко.

По его оценкам, у нотариусов стоимость услуг по оформлению сделок будет стартовать с 1 тыс грн.

Кроме того, эксперт считает, что нотариусы при удостоверении сделок будут требовать от продавцов наличия свежего техпаспорта.

«Нотариусы на риски не пойдут. Они сейчас неофициально говорят, что будут требовать от сторон наличие свежего техпаспорта... Поскольку они будут ответственными за регистрацию, то они будут требовать от сторон наличия техпаспорта для того, чтобы убедиться, что объект существует», - отметил Павленко.

При этом госпошлина в предполагаемые 119 грн - не единственная плата при оформлении сделок с недвижимостью. Существует еще плата за изменение и внесение информации в реестр, которую установит Минюст, добавил директор Палаты БТИ.

Участники рынка говорят, что новый реестр намного сложнее по сравнению с существующими, что может вылиться в очереди. Также они не исключают появления посредников по аналогии с теми, которые сейчас дежурят возле бюро.

«Один регистратор за день может оформить семь сделок… По плану, каждый должен сделать 35 таких операций в день. А в Киеве за день могут прийти 200-300 человек. Физически они не успевают. То есть, это выльется в очереди», - прогнозирует Павленко.

В конечном итоге, по его мнению, если за БТИ останется не обязательная текущая инвентаризация, а только первичная, то в течение полугода-года все равно вернутся к тому, что введут обязательную текущую, чтобы удостовериться, что продается реально существующий объект.

Что ж, желаем всем как можно легче пережить нововведения.

Татьяна Акимова (УНИАН)