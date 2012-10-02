На вторичке Киева стоимость жилья в сентябре выросла на 0,54% - до 1 878 долл./кв. м

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в сентябре текущего года выросла на 0,54 (10 долл.)% - до 1 878 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 523 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 881 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 0,80% (23 долл.) – до 2 881 долл./кв. м, Шевченковском районе – на 0,69% (16 долл.) – до 2 330 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,64% (11 долл.) – до 1 737 долл., Днепровском районе – на 1,28% (20 долл.) – до 1 583 долл., Оболонском районе – на 0,51% (10 долл.) – до 1 975 долл., Подольском – на 0,73% (13 долл.) – до 1 793 долл., Дарницком районе – на 1,40% (21 долл.) – до 1 523 долл.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Соломенском районе – на 0,93% (16 долл.) – до 1 702 долл., Святошинском районе – на 0,56% (9 долл.) – до 1 608 долл., Деснянском районе – на 0,72% (11 долл.) – до 1 520 долл./кв. м,

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в сентябре выросла на 0,3% - до 2 023 долл./кв. м.